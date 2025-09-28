Глава Республики Крым отметил, что нужно достичь политические цели и задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Россия в большей степени на мировой арене заинтересована в завершении конфликта на Украине. Таким мнением в интервью ТАСС поделился глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Я думаю, в первую очередь заинтересована наша страна, - отметил он на вопрос корреспондента ТАСС о том, какие страны проявляют наибольшую заинтересованность в завершении конфликта на Украине. - Но, опять же, это все ориентировано на достижение политических целей и задач, которые были поставлены нашим лидером. Но точно мы не хотим воевать с украинским народом. К сожалению, [киевский] режим заставил своих граждан вступить в эту войну, хотя на старте было понятно, что все это плохо завершится - большой кровью. Но, тем не менее, они приняли решение оказывать сопротивление, что сегодня выходит боком для всех - большие потери. Жаль, что гибнут люди в мирное время".

Аксенов добавил, что справедливого решения и соблюдения прав жителей Донбасса и Новороссии на самоопределение можно было достичь способом переговоров до 2022 года, однако Украина не пошла на это.

"Мы понимаем, что, вероятно, там была воля западных политиков, Украина просто шла на поводу. К сожалению, не имели никакой самостоятельности. Жаль, что так происходит, и что два государства, которые, по сути, жили вместе в одной стране, люди, которые друг друга знали, сегодня находятся по разные стороны баррикад. Жизнь должна все это исправить. К сожалению, пришлось пройти такой путь", - отметил глава Республики Крым.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о принятии этих территорий в РФ. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.