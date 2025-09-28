Глава Республики Крым уверен, что ситуация на подконтрольных Киеву территориях будет влиять на жителей Донбасса и Новороссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью ТАСС выразил надежду, что по окончании специальной военной жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не будут жить с ощущением врага по соседству.

На вопрос корреспондента ТАСС о том, будет ли ситуация на подконтрольных Киеву территориях после окончания СВО влиять на жителей Донбасса и Новороссии, Аксенов ответил утвердительно.

"Если останутся милитаризованные территории, которые будут населены людьми, которые при [существующей] пропаганде нас ненавидят, будет влиять в любом случае. Любая энергия, положительная и отрицательная, ощущается на расстоянии в том числе. Жители, проживающие на освобожденных территориях, будут понимать, что за границей враг. Хочется верить, что такого ощущения не будет. К сожалению, пройден горький путь, и это не наша вина, и лидер наш правильно сказал: мы действовали исключительно с точки зрения благородства и справедливости, защиты людей", - сказал он.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.