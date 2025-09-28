Кимаковский: более 90% попавших к украинцам жителей Донбасса пережили пытки

Националистические подразделения пытали сильнее всего, на втором месте СБУ, сообщил советник главы ДНР

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 90% жителей Донбасса, попавших в застенки украинских спецслужб и нацбатов, пережили пытки. Как рассказал в интервью ТАСС в преддверии годовщины воссоединения с РФ бывший политзаключенный, советник главы ДНР Игорь Кимаковский, наиболее сильно истязали боевики националистических подразделений.

"В 14-м, 15-м, да и в 16-м годах, процентов 90-95 людей, которые попадали в застенки спецслужб Украины, они подвергались пыткам. У нас даже была градация, в какие руки ты попадешь, где тебя будут пытать больше, где меньше. Если ты попадал в националистические подразделения, то тебя могли убить, человек пропадал без вести. Там пытали сильнее всего. На втором месте была СБУ. И здесь я хотел бы отметить, что применялся весь арсенал пыток", - сказал Кимаковский.

Сам Кимаковский также перенес пытки химией, током и водой, избиения, психологическое давление и многое другое. "Больше всего на меня психологически давило то, что меня пытали люди, которые разговаривали на русском языке и совершенно не знают украинского. У одного из них была фамилия Иванов", - добавил советник.

Вместе с ним в плену находился священник - наместник монастыря в селе Никольское под Угледаром, который едва не погиб от пыток электрическим током. Позднее, по словам Кимаковского, священник вернулся в Донбасс в рамках обмена.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.