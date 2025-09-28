В Ханое пройдет четвертое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным собранием Вьетнама

ХАНОЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе делегации палаты парламента прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению председателя Национального собрания страны Чан Тхань Мана.

В Ханое пройдет четвертое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным собранием Вьетнама, сообщили в пресс-службе палаты российского парламента. В повестке - вопросы законодательного обеспечения развития торгово-экономических связей и инвестиционного климата, укрепление контактов в области энергетики, расширение гуманитарного взаимодействия, а также мониторинг законотворчества в научно-технологической сфере. Также в программе ряд встреч Володина с руководством республики.

В составе делегации - первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, председатель комитета по энергетике Николай Шульгинов.