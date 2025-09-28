Украинские военные занимали главный вентиляционный ствол крупнейшего в ДНР угольного предприятия - шахтоуправления "Покровское"

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Российские войска выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе крупнейшего в ДНР угольного предприятия - шахтоуправления "Покровское" к западу от Красноармейска (украинское название - Покровск), сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В населенном пункте Котлино наши штурмовые группы выбили противника с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления «Покровское»", - сказал он.

Кимаковский добавил, что на этот участок фронта Киев перебрасывает значительные резервы.