Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве

Дальше решения со своей стороны должна принять американская сторона, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Приглашение президента РФ Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу остается в силе, дальше решения со своей стороны должна принять американская сторона.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли приглашение на столе.

"Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа", - сказал представитель Кремля.

В августе после переговоров с Трампом в Анкоридже Путин предложил провести следующую встречу в Москве. Американский лидер назвал это возможным, хотя и допустил, что его будут за это критиковать. 

