Песков: ситуация в СВО для Украины ухудшается с каждым днем

В этом украинцы должны отдавать себе отчет, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Положение дел в зоне проведения СВО для Украины ухудшается с каждым днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. И вот в этом они должны отдавать себе отчет", - сказал он.

Песков предположил, что власти киевского режима внутренне отдают себе отчет. "Но здесь блефуют, к сожалению, не идут по пути поиска мирных путей урегулирования", - заключил пресс-секретарь главы государства