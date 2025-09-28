Это позволит активнее развиваться экономике в интересах и России, и Вьетнама, отметил председатель Госдумы РФ

ХАНОЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил особое значение межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным собранием Республики Вьетнам для формирования правового поля в сфере торгово-экономических связей.

"Речь идет сегодня о развитии двусторонних торгово-экономических связей, инвестиционного климата. Мы исходим из того, что для этого правильно будет сформировать необходимое правовое поле с тем, чтобы деловое сообщество, опираясь на него, более эффективно строило отношения", - сказал Володин, открывая 28 сентября четвертое заседание комиссии.

Это, в свою очередь, позволит более активно развиваться экономике в интересах и России, и Вьетнама, добавил он.

Диалог в рамках межпарламентской комиссии приобретает все новые формы: вопросы конкретного содержания не только обсуждаются, но и вырабатываются решения по их реализации, отметил председатель Госдумы.

Володин во главе делегации Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом.