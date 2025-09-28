Песков анонсировал государственный визит Токаева в Россию в ноябре

РФ и Казахстан готовят солидный пакет документов, отметил пресс-секретарь российского лидера

АЛМА-АТА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ноябре ждет с государственным визитом руководителя Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на медиафоруме в Алма-Ате.

"Сейчас мы все работаем над подготовкой государственного визита президента Казахстана в РФ, который состоится в ноябре", - сказал он.

Подготовка, по словам Пескова, ведется по разным каналам. "С нетерпением ждем этого визита. Готовится солидный пакет документов", - добавил представитель Кремля.