Официальный представитель МИД России отметила, что западные страны пытаются разрушить очередную страну

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Запад, пытаясь разрушить очередную страну, действует "без зазрений совести по всем направлениям".

"Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрений совести по всем направлениям", - отметила дипломат, комментируя информацию основателя мессенджера Telegram Павла Дурова об отказе удалить по запросу Франции некоторые молдавские телеграм-каналы перед выборами в Молдавии.

Ранее Дуров сообщил, что "около года назад" французские спецслужбы обращались к нему с просьбой об удалении некоторых молдавских телеграм-каналов в связи с выборами, однако команда Telegram отказалась выполнять их запрос.

В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство страны Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным.