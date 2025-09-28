Турбулентность - это, вероятно, неизбежный этап для перехода к новому миропорядку, предположил пресс-секретарь президента России

АЛМА-АТА, 28 сентября. /ТАСС/. Сегодняшняя глобальная турбулентность - это, вероятно, неизбежный этап для перехода к новому миропорядку. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на медиафоруме в Алма-Ате.

"Действительно, мы живем в мире, полном непредсказуемости, абсолютной турбулентности. Временами кажется, что и в экономике, и в информации, и в международных делах - все кругом приходит в состояние идеального шторма. Не хотелось бы, но иногда кажется, что это неизбежно. И с тем чтобы сформировать структуру будущего мира, нужно пройти через эту турбулентность", - заметил он.

Однако, добавил Песков, через турбулентность и непредсказуемость "всегда надежнее проходить рука об руку с настоящими друзьями и партнерами", и Россия считает Казахстан своим надежным другом.