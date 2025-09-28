Министр иностранных дел РФ рассказал, что в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека решили, что нецелесообразно разглашать эти сведения, чтобы обеспечить безопасность родственников

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) отказалось разгласить российской стороне сведения о "жертвах" провокаций в Буче якобы в целях обеспечения безопасности их родственников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Я вам рассказывал, как мы пытаемся добиться правды в отношении той провокации, которая была устроена в апреле 2022 года в Буче? Мы обращались в Управление верховного комиссара по правам человека официально, письменно год назад. Ответ получили только вот этим летом. И ответ, конечно, гласит поразительные вещи, что возможность раскрытия данных о пострадавших рассматривается совместно с управлением по правовым вопросам секретариата, а потом нам сообщили устно, правда, что юристы секретариата вынесли вердикт о нецелесообразности разглашения сведений о жертвах в Буче в целях обеспечения безопасности их родственников", - отметил министр.

В июле 2024 года глава МИД РФ заявил, что направит генсеку ООН Антониу Гутерришу новый запрос о предоставлении российской стороне имен людей, чьи тела были показаны в СМИ в связи с антироссийской провокацией в Буче под Киевом. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что провокация в Буче была нужна Украине, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией, несмотря на то, что прежде в ходе переговоров стороны сумели достичь обоюдовыгодных решений. По его словам, решение об отказе от переговоров было сделано по указке западных кураторов, в том числе Великобритании.