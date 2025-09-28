Республика находится в глубочайшем кризисе, заявила глава автономной некоммерческой организации "Евразия"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Украина оказывает давление на Молдавию и непризнанное Приднестровье, чтобы добиться выгодных для себя результатов на парламентских выборах. Об этом заявила ТАСС глава автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"Сейчас Республика Молдова находится в глубочайшем кризисе, потому что [президент] Майя Санду с одной стороны и Владимир Зеленский с другой стороны давят на молдавских избирателей, на приднестровцев. Под большим давлением сейчас находятся политические лидеры Республики Молдова", - сказала она.