Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их составляющей проблемы мировой европейской безопасности и стратегической стабильности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Диалог о дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен начинаться между Москвой и Вашингтоном. Но в дальнейшем неизбежно нужно решить вопрос с ядерными арсеналами Лондона и Парижа, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нужно начинать переговоры, безусловно, на двустороннем уровне. Все-таки ДСНВ - это двусторонний документ. Но в дальнейшем абстрагироваться от этих арсеналов не получится. Тем более что эти арсеналы являются составляющей в целом проблемы мировой европейской безопасности и стратстабильности", - сказал он в ответ на вопрос, остается ли в силе требование по учету ядерных арсеналов Великобритании и Франции с учетом новой инициативы президента РФ Владимира Путина.

СНВ-3 или ДСНВ - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивает для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов.

В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Прежде чем вернуться к диалогу по договору, РФ желала понять, как будут учитываться арсеналы других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

При этом Москва и Вашингтон заявляли, что добровольно продолжат соблюдать центральные количественные ограничения по договору до завершения его жизненного цикла.

22 сентября Путин на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных ограничений еще в течение года. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.