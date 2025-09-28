Молдаване собрались у посольства республики в Москве перед закрытием участков

Граждане страны выражают поддержку сотрудничеству Молдавии и России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Граждане Молдавии собрались у посольства республики в Москве перед закрытием избирательного участка на парламентских выборах. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Молдаване выстроились в очередь в 20:55 по мск. Собравшиеся скандируют "Мы приехали издалека", "Мы хотим голосовать". Так же собравшиеся выражают поддержку сотрудничеству Молдавии и России.

В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы. К ним республиканский Центризбирком увеличил количество избирательных участков за границей, в основном в западных странах. В России функционируют только два участка, оба в Москве. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящая Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в законодательном органе и будущий кабинет министров, возможно, будет коалиционным. В такой ситуации каждый процент по итогам голосования может стать решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве образовались огромные очереди, и не все успели проголосовать.