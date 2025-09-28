Работа над ними продолжится, заявил Дмитрий Песков

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сегодняшние отношения России и КНДР носят интенсивный характер и продолжат развиваться, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он упомянул об этом, отвечая на вопрос о перспективах визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву по приглашению Владимира Путина. По словам Пескова, точные сроки пока не определены, проработка еще не начиналась.

"Но у нас интенсивные двусторонние отношения, которые реализуются, и мы будем дальше это делать, конечно", - подчеркнул представитель Кремля

Предыдущий раз Путин и Ким Чен Ын виделись в начале сентября в Китае, куда приехали на торжества к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Лидеры общались примерно 2,5 часа: полтора - с участием делегаций, еще час - тет-а-тет.