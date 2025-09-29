Губернатор Херсонской области отметил, что европейские страны поощряют украинскую диктатуру

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Запад может спровоцировать у себя всплеск неонацизма, если продолжит поддерживать диктатуру на Украине. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Так называемый демократический мир европейский диктатуру поощряет. И вот это все опасно для них же самих, потому что оно может трансформироваться в обратное, и неонацизм возродится в Европе. Вот что плохо", - сказал он.

Сальдо уточнил, что на Украине велась антироссийская пропаганда при согласии Запада.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 30 сентября.