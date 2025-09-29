Кимаковский: в тюрьме в аэропорту Мариуполя пропали более 400 человек

Советник главы ДНР отметил, что среди тех, кто прошел через тайную тюрьму украинских спецслужб, много погибших

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Количество политзаключенных, пропавших после попадания в тайную тюрьму украинских спецслужб на территории мариупольского аэропорта, колеблется от 400 до нескольких тысяч человек. Об этом в интервью ТАСС в преддверии годовщины воссоединения с РФ рассказал бывший политзаключенный, советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В мариупольском аэропорту, по различным оценкам наших следственных органов, пропало от 400 человек до нескольких тысяч", - рассказал советник.

Он добавил, что среди тех, кто "прошел через Мариупольский аэропорт", много погибших.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован 29 сентября.