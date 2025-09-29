Держать Зеленского и других политиков нынешнего режима у власти украинский народ не будет, считает глава Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Будущее Владимира Зеленского и других ключевых украинских политиков нынешнего режима после окончания специальной военной операции будет определять украинский народ. Таким мнением в интервью ТАСС поделился глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Я уверен, их будущее будет определять украинский народ, который точно держать кровавых клоунов у власти, наверно, все-таки не будет", - сказал он.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор постоянно продлеваются. По этой причине на Украине с прошлого года не проводились ни парламентские, ни президентские выборы, чем и пользуется Зеленский, чьи президентские полномочия официально истекли 20 мая прошлого года. 25 июля Зеленский в 16-й раз продлил действие обоих режимов еще на 90 суток, а именно с 7 августа до 5 ноября.