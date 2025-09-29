ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Встречи по украинскому конфликту без переговоров бесполезны, а Зеленский манипулирует этой темой. Такое мнение выразил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Со стороны Зеленского идет манипуляция, он говорит, мол, Россия встречаться не хочет. Встречаться на переговорах это одно, а просто встречаться это другое", - сказал он.
По его мнению, в этом случае нужно "встречаться с целью вести переговоры, а не просто встречаться".
Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.