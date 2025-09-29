Глава республики отметил, что полуостров всегда благоприятствует успешным переговорам о мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Атмосфера Крымского полуострова благоволит к заключению мирных соглашений. Таким мнением в интервью ТАСС поделился глава Республики Крым Сергей Аксенов.

На вопрос корреспондента о возможности посещения действующим или будущим президентом США Крыма он ответил, что для этого должно быть соответствующее решение президента России Владимира Путина. Сам же он не против этого и добавил, что местом посещения могла бы стать Ялта, которая ранее уже выступала точкой сбора новой мировой конструкции.

"Если Владимир Владимирович такое решение примет, мы были бы рады визиту американского президента. И, в целом, лидеры других стран могли бы приезжать сюда, могли бы увидеть возможности Российской Федерации, посмотреть на те изменения, которые произошли за последние 11 лет. На самом деле понять, что здесь точно там никакой аннексии не было. А с точки зрения нашей атмосферы, гостеприимства, доброжелательности, Крым всегда располагает к тому, чтобы здесь заключать определенные мирные соглашения, заключать такие соглашения по таким проектам, которые нацелены только на мир, дружбу, уважение друг к другу, восстановление экономики, восстановление партнерских отношений", - сказал он.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в Североатлантический альянс.