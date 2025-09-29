Губернатор Республики Крым заявил, что киевский режим ущемлял права русских на территориях Донбасса и Новороссии и пытался их поработить

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Киевский режим ущемлял права русских людей на территориях Донбасса и Новороссии, пытаясь их поработить, что в большей степени похоже на геноцид. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Враг добивался своих целей: в рамках своего марионеточного государства поработить людей, другого слова подобрать сложно. Поработить, в первую очередь, граждан, которые имеют этнические русские корни. На мой взгляд, все это больше похоже на геноцид. Уверен, что в этой части российское государство может обеспечить безопасность, а дальше все будет зависеть от нас. Только командная работа может повлиять на достижение тех результатов, которые ждут граждане на этих территориях", - сказал он.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь воссоединились с РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.