Молодежь самостоятельно подготовила и провела досрочное голосование жителей Курской области на выборах губернатора на экстерриториальных участках в республике

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Более 10 молодежных избирательных комиссий работают в муниципалитетах Луганской Народной Республики. Как сообщила ТАСС глава избиркома республики Марианна Сумская, молодежь самостоятельно подготовила и провела досрочное голосование жителей Курской области на выборах губернатора на экстерриториальных участках в ЛНР.

"Молодежная избирательная комиссия - это социальный лифт. Вот у нас, в частности, наша молодежная избирательная комиссия города Луганска в этом году впервые приняла участие в качестве членов экстерриториальной участковой избирательной комиссии, которая организовывала выборы губернатора Курской области для жителей Курской области, которые у нас временно на территории находится. <...> Совместно с Курской областью мы проработали этот вопрос, образовали экстерриториальные избирательные участки и наша молодежь, я скажу, отменно справилась с этой задачей. Молодцы, провели выборы, прошли все этапы, которые может пройти участковая избирательная комиссия: начиная от избирания заместителя секретаря - и заканчивая составлением протокола. <...> Сформировали молодежные избирательные комиссии: у нас уже по муниципалитетам 13 - и региональная избирательная молодежная комиссия", - сказала она.

Сумская отметила, что молодежь республики будут вовлекать в организацию и проведение избирательных кампаний, поскольку в регионе увеличили число избирательных участков - в декабре дополнительно сформировали 120 новых, в настоящее время их общее число составляет 581.

Собеседница агентства уточнила, что избирком республики активно начал работать с молодежью ЛНР в 2024 году. За это время члены ИК провели десятки разных мероприятий с молодежью, в том числе студентами вузов, а также организовали большой форум, в котором приняли участие в том числе молодые люди из соседней Донецкой Народной Республики.

Досрочное голосование жителей Курской области на выборах губернатора на экстерриториальных участках в ЛНР проходило с 5 по 7 сентября.

Формирование избиркома ЛНР

Процесс формирования избирательной системы ЛНР в соответствии с российским законодательством начался в 2023 году - избирком республики сформировали 6 марта 2023 года. Ранее избирком ЛНР на территории республики уже организовывал выборы депутатов разного уровня и президентские выборы.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.