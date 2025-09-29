Парламентарии России и Вьетнама взяли на контроль соглашения между странами

Договоренности касаются торгово-экономического сотрудничества, проектов в области энергетики, в научно-технологической и гуманитарной сферах, в области образования, науки, культуры, туризма

ХАНОЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Парламентарии России и Вьетнама планируют сопровождать и контролировать реализацию межправительственных соглашений между странами, об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

"Одна из важных задач парламентов - это контроль за исполнением межправительственных соглашений. Таких соглашений между нашими странами очень много, и нужно, чтобы и здесь парламент свое сопровождение имел и тщательно отслеживал, как выполняются эти соглашения", - сказал Мельников журналистам на полях четвертого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама.

По его словам, такие соглашения касаются и торгово-экономического сотрудничества, проектов в области энергетики, в научно-технологической и гуманитарной сферах, в области образования, науки, культуры, туризма. Мельников отметил, что вопрос контроля за исполнением межправительственных соглашений обсуждался в числе приоритетных на заседании комиссии.

Также на заседании в Ханое была достигнута договоренность, что комиссия будет проходить ежегодно и поочередно во Вьетнаме и в России, а профильные комиссии и комитеты Госдумы и Национального собрания будут работать на регулярной основе, добавил первый зампредседателя Госдумы.

"И те договоренности, которые мы сегодня достигли, те вопросы, которые наметили, будут прорабатываться в рабочем порядке, очень тщательно с тем, чтобы на пятом заседании комиссии, которое пройдет уже в Москве, мы подводили итоги того, что после четвертого заседания мы достигли", - пояснил он.

Мельников входит в состав делегации Госдумы, которая во главе с председателем палаты российского парламента Вячеславом Володиным посетила с официальным визитом Вьетнам. В рамках визита состоялись встречи Володина с президентом Республики Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем, со спикером Национального собрания Чан Тхань Маном.