Российские военные уничтожили лодку вместе с украинским десантом на ходу, еще три подорваны на стоянках

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Российские войска в Херсонской области уничтожили лодку вместе с десантом ВСУ на ходу, еще три подорваны на стоянках. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра и получили решительный опор. Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона. Еще три подорваны на стоянках сбросами осколочно‑фугасных боеприпасов", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо подчеркнул, что любая попытка вторжения ВСУ будет жестко пресечена.