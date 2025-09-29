Он занимал этот пост с 2020 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Нижнего Новгорода избрали главой города Юрия Шалабаева, который занимал этот пост с 2020 года, передает корреспондент ТАСС.

Свой голос за Шалабаева отдали 36 депутатов, против - 1, воздержались - 2.

Шалабаев является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019". До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации города работал замминистра финансов Нижегородской области. 6 мая 2020 года назначен первым замглавы администрации областного центра, исполняющим полномочия главы города. 28 октября 2020 года избран главой города.

Голосование на выборах в городскую думу первого созыва по 39 одномандатным округам проходило с 12 по 14 сентября 2025 года. Избирательной комиссией Нижегородской области выборы официально признаны состоявшимися. Депутатские мандаты распределились следующим образом: 28 - у партии "Единая Россия", 5 - у КПРФ, 3 - у ЛДПР, 2 - у "Справедливой России - Патриоты - За правду", 1 - у партии "Новые люди".

Нумерация созыва думы обусловлена состоявшимся ранее объединением Нижнего Новгорода с Кстовским муниципальным округом.