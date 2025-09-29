Сенатором от Коми назначили Екатерину Грибкову

До этого она работала на посту первого заместителя председателя правительства республики и курировала социальную сферу

СЫКТЫВКАР, 29 сентября. /ТАСС/. Полномочиями сенатора от законодательной ветви власти Республики Коми наделена Екатерина Грибкова, которая до этого работала на посту первого заместителя председателя правительства республики и курировала социальную сферу. За ее кандидатуру проголосовали 29 из 30 депутатов, один воздержался.

"Полномочиями сенатора Российской Федерации от законодательного органа власти Республики Коми наделена Екатерина Грибкова", - огласил итоги тайного электронного голосования спикер регионального парламента Александр Макаренко.

Кандидатуру Грибковой предложила фракция "Единой России", которая обладает 25 мандатами из 30 в парламенте Коми. "Мы исходили из того, что тот депутат, который уедет на должность сенатора, должен отвечать базовым требованиям - личный авторитет, профессиональная зрелость, знание конкретных отраслей, понимание устройства республики, ее административного устройства и готовность эффективно, достойно представлять регион на федеральном уровне. На наш взгляд, таким человеком из числа депутатов является Грибкова Екатерина Георгиевна. Просим Госсовет поддержать ее кандидатуру", - огласил решение фракции ее руководитель Сергей Артеев.

Ранее избранный глава Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что освободил Грибкову от должности зампреда правительства. "Екатерина Георгиевна проявила себя как профессиональный руководитель в работе по социальной сфере. Под ее руководством реализовывались важные проекты в области здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Она остается в нашей команде и продолжит работу на благо жителей республики в новом статусе. Ее опыт и профессионализм по-прежнему будут востребованы при решении задач развития региона", - сообщил руководитель республики.

О сенаторе

Предыдущим сенатором от законодателей Коми с 24 сентября 2020 года была Елена Шумилова. Но в июне этого года после поражения на праймериз она подала заявление о добровольном выходе из партии "Единая России" и сложении полномочий сенатора. Совфед на пленарном заседании 18 июня досрочно прекратил полномочия сенатора Шумиловой.

Екатерина Георгиевна Грибкова родилась в селе Визинга Сысольского района 17 апреля 1989 года. Окончила Сыктывкарский госуниверситет по специальности "Социальная работа" (2012 год), в 2014 году ей была присвоена квалификация "бакалавр" по направлению "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начала в 2012 году с должности специалиста по социальной работе социально-оздоровительного центра "Максаковка", затем работала в Агентстве Коми по социальному развитию, в администрации главы региона советником заместителя председателя правительства республики, заведующей сектором в Минздраве региона. С 2017 по 2021 год работала директором Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сысольского района. С 25 марта 2021 года - министр труда, занятости и социальной защиты Коми, с 11 октября 2023 года по 25 сентября 2025 года - заместитель председателя правительства республики.