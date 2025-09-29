Искусственный интеллект - это "все-таки программа, созданная человеком", отметил вице-премьер - глава аппарата правительства России

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Передача искусственному интеллекту министерских функций, как это уже произошло в Албании, не лучшее управленческое решение. В этом уверен вице-премьер - глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

"Не считаю, что это самое удачное решение - использование искусственного интеллекта в качестве министра, - заявил он журналистам. - Вряд ли на сегодняшний день мы живем даже в технологических, технических условиях, когда искусственный интеллект способен принимать решения, юридически значимые на том уровне".

Григоренко подчеркнул, что ИИ - "все-таки программа, созданная человеком". "Технические решения, инфраструктура позволяют на сегодняшний день этой программе обрабатывать огромное количество данных близко к реальному времени, позволяет предлагать <…> какие-то решения", - заметил он.

Вице-премьер указал, что ИИ алгоритмичен, а потому хорошо справляется с рутинными задачами. "Рано еще делать вывод, - ответил он на вопрос, возможна ли работа ИИ министром. - Может, вообще по определению это не может случиться, чтобы искусственный интеллект мог принимать решения всегда и везде".