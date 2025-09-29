Речь идет о действующем главе Дмитрии Мореве и директоре "Горсвета" Александре Гурьеве

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский внес в Архангельскую городскую Думу две кандидатуры на пост главы Архангельска, сообщает пресс-служба администрации региона. Это действующий глава Дмитрий Морев и директор "Горсвета" Александр Гурьев.

"В Архангельскую городскую Думу губернатором внесено предложение о кандидатурах на пост главы столицы Поморья. На пост главы города претендуют действующий градоначальник Дмитрий Морев и депутат Архангельской гордумы, директор МУП "Горсвет" Александр Гурьев", - указано в сообщении.

В Архангельске система избрания главы города изменилась по сравнению с предыдущими выборами. Кандидатуры для утверждения на должность градоначальника вносятся не конкурсной комиссией, как было ранее, а непосредственно губернатором Архангельской области - на основании предложений, представленных региональными отделениями парламентских партий и областной Общественной палатой.

Нововведения обусловлены вступлением в силу федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Оба претендента на пост главы города предоставили все необходимые документы. Они представят свои программы на сессии городской Думы 29 октября, после чего депутаты проведут голосование.