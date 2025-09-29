Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ уточнил, что все внутренние проблемы республики заметно пересекаются с украинскими

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Европа ведет Молдавию по украинскому сценарию с помощью режима президента республики Майи Санду и махинаций на выборах. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

"Сюрприза не произошло, циничное воровство - результаты выборов. Европа тащит Молдавию с помощью режима Санду по украинскому пути", - сказал Дудчак.

Эксперт уточнил, что все внутренние проблемы Молдавии заметно пересекаются с украинскими. "Ликвидация оппозиции, огромная часть населения покинула страну, деградация экономики, людей обрабатывают русофобской идеологией. Хотя действует это слабо, но, по крайней мере, для картинки в СМИ достаточно", - добавил он.

Особенно эксперт отметил характер организации выборов "по европейским правилам", когда гражданам Молдавии не дали проголосовать ни на территории России, ни в Приднестровье, потому что избирательные участки "издевательски открыли за 20 минут до окончания".

Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок - 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из Движения национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.