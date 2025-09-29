Эксперт Шаповалов: Молдавию ждут протесты и репрессии после выборов в парламент

Руководитель проектов Экспертного института социальных исследований указал, что Правящая партия Майи Санду "украла победу"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правящая партия Майи Санду украла победу на парламентских выборах в Молдавии, а саму страну ждут протесты и репрессии. Таким мнением с ТАСС поделился руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов.

По его словам, "победа была украдена у оппозиции" и "это чистой воды фальсификация со стороны Майи Санду и ее партии". Он отметил, что фальсификация состояла из трех этапов.

"На первом этапе, в рамках <...> избирательной кампании применялись самые разные технологии недопущения", - сказал Шаповалов, упомянув снятие партий с выборов, неоднократные обыски у оппозиционных политиков, ограничение возможности проголосовать все, кто хотел это сделать, в России и Приднестровье.

"Второй этап - собственно, день голосования, когда мы видели вбросы, особенно в Западной Европе, подвозы автобусами избирателей <...>. И, наконец, третий этап - это подведение итогов, когда внезапно, так сказать, в самый последний момент партия Санду выходит вперед, хотя в общем-то до самой ночи, до финальной части подсчетов она шла второй, отставая от оппозиции на пять процентов", - подчеркнул эксперт.

Как пояснил руководитель ЭИСИ, демократия в республике закончилась: "Демократии в Молдавии места нет". Шаповалов указал на то, что Санду стремится сохранить власть любыми способами, а будучи президентом страны, она выступает "проводником интересов западноевропейских элит, которые стремятся подчинить себе Молдавию с целью противодействия России".

"Очевидно, что в обществе существует очень серьезное недовольство результатами выборов, что может привести к серьезным протестам в молдавском обществе, скорее всего, мы их увидим", - полагает эксперт. "И очевидны новые политические репрессии. Санду, заручившись властью, будет расправляться со своими врагами", - резюмировал он.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок - 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - восемь, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по шесть. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из Движения национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.