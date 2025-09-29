Матвиенко: Санду на выборах получила "клеймо окончательной нелегитимности"

Президент Молдавии "на штыках" привела свою партию к 50% голосов, указала председатель СФ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду "на штыках" привела свою партию к 50% по итогам прошедших в Молдавии парламентских выборов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Понятно, что Санду, с трудом приведшая свою партию к 50%, на штыках, даже уже не евродиктатуры, а неприкрытой брюссельской евротирании, на самом деле получила на этих выборах клеймо окончательной нелегитимности. Несмываемое", - написала она в своем Telegram-канале.

Каждый следующий день режима Санду будет приближать Молдавию к утрате суверенитета, подчеркнула Матвиенко. "К сожалению, для народа Молдавии, теперь, ожидаемо, Санду вообще станет антинародным политиком. Такова логика пути, которым она идет. После наглой, грязной имитации выборов ее избиратели и работодатели находятся исключительно в Брюсселе", - отметила председатель СФ, подчеркнув, что народ страны этого не заслуживает.

Матвиенко отметила, что "как бы ни пытались этот результат выдать за официальную победу, история его не признает". "Граждане Молдавии, которых не допустили к голосованию, которые видели весь предвыборный позор, не признают. С сегодняшнего дня реальной нелегитимностью Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники и подельники", - добавила председатель СФ.