МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Молдавская проевропейская элита, которую будут финансировать из фондов ЕС и спецфондов Сороса, выиграет больше всего от прошедших в стране выборов. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Центральная избирательная комиссия Молдавии ранее опубликовала результаты подсчета 100% протоколов по итогам парламентских выборов, согласно которым учрежденная президентом Майей Санду Партия действия и солидарности (ПДС) может сохранить большинство в парламенте.

"Санду и ее партия вели предвыборную кампанию под лозунгом присоединения Молдавии к ЕС, что якобы обеспечит молдаванам пропуск к достатку и благополучию. Но это полная ложь. Выиграют от этого только такие, как Санду и молдавская проевропейская элита, которую будут подкармливать из фондов ЕС и спецфондов Сороса. Основная масса населения не получит ничего", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он также привел в пример опыт Болгарии, которая вступила в ЕС, но при этом "остается самой бедной страной в союзе с самыми низкими зарплатами". Латвия и Литва за годы пребывания в ЕС лишились остатков своей промышленности и около трети своего населения каждая, отметил сенатор.

"Не от хорошей жизни, надо думать. Румыния, также член ЕС, уже потеряла 3,5 млн своих граждан, которые уехали на заработки в Западную Европу", - также написал Пушков.

Выборы в стране прошли 28 сентября на фоне многочисленных нарушений, преследования оппозиции и препятствования голосованию. Полиция Молдавии зафиксировала 236 нарушений в день голосования на парламентских выборах в республике, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦИК страны Анжелика Караман. Патриотический блок зарегистрировал сотни нарушений на прошедших в воскресенье выборах в парламент, которые будут представлены в ЦИК, об этом ранее заявил ТАСС бывший премьер Молдавии Василий Тарлев, который возглавляет партию "Будущее Молдовы", входящую в блок.