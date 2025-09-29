Равнодушие граждан к умершим солдатам ВСУ растет с каждым годом, заявили в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Украинские власти законодательно обязали граждан становиться на колени перед траурными кортежами с погибшими военнослужащими ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Там рассказали, что равнодушие украинских граждан к умершим солдатам ВСУ растет с каждым годом - они больше не хотят становиться на колени и откладывать свои дела во время "минуты молчания". В Сумах, привели пример силовики, ситуация особенно показательна: там жители сознательно игнорируют похоронные процессии, срывают "минуту молчания" и перебегают дорогу катафалкам.

"Для борьбы с таким отношением к ликвидированным всушникам украинские власти с недавнего момента законодательно принудили граждан становиться на колени. Нарушителей штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции", - указал собеседник агентства.

Такое отношение населения к траурным процессиям, пояснил он, совершенно не удивительно, ведь украинские власти сами дискредитировали армию через действия территориальных центров комплектования, а военное руководство ежедневно заваливает фронт "свежим мясом", тем самым обеспечивая ежедневный проезд кортежей.