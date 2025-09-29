Официальный представитель МИД России добавила, что Брюссель откровенно вмешивался во внутренние дела республики

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Результаты парламентских выборов в Молдавии подтвердили глубокий раскол в обществе, который вызван деструктивным курсом руководства страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны. Показательно, что внутри самой Молдавии, жители которой сполна ощутили на себе последствия антинародной политики официального Кишинева, партия "Действие и солидарность" проиграла оппозиции", - отметила дипломат.

Антироссийский придаток НАТО

В комментарии также говорится, что попытки превращения Молдавии в антироссийский придаток НАТО - это путь в никуда.

"Курс на превращение собственной страны в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки преступного киевского режима - это путь в никуда", - подчеркнула дипломат.

Захарова выразила надежду, что новый состав молдавского парламента и правительство, сформированное по итогам выборов, сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа.

"Как показывает история, по-настоящему прочное, безопасное будущее заключается в развитии равноправного сотрудничества со всеми странами", - добавила она.

Методы во время выборов

Нынешний режим в Молдавии использовал средневековые, варварские методы устрашения своих оппонентов во время выборов, указала Захарова.

"Чтобы удержаться у власти, нынешний режим использовал, по сути, средневековые, варварские методы устрашения своих оппонентов, устранял конкурентов, закрывал независимые СМИ, блокировал голосование оппозиционно настроенных избирателей, мешал беспристрастному наблюдению за выборами, включая работу международных наблюдателей", - заявила дипломат.

Вмешательство Брюсселя

Официальный представитель МИД РФ также добавила, что Брюссель откровенно вмешивался во внутренние дела Молдавии и применял финансовый шантаж молдавских избирателей в ходе парламентских выборов в стране.

"Европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов без всякого стеснения, в открытую агитировали за партию "Действие и солидарность", увязывая с ее победой продолжение финансового содействия республике, - указала она. - Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами".

Реакция БДИПЧ ОБСЕ

Нарушения в ходе избирательного процесса в Молдавии были настолько массовыми и очевидными, что даже Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не смогло закрыть на них глаза, подчеркнула дипломат.

"Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, известная своей ангажированностью, селективным подходом и, когда ей надо, "потерей зрения и слуха", в своих предварительных заключениях не смогла полностью закрыть на них глаза", - указала Захарова.