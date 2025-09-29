Ожидается, что участники встречи по линии ЕАЭС обсудят дальнейшее углубление евразийской экономической интеграции

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин продолжит свой двухдневный визит в Белоруссию участием в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

Накануне российский премьер участвовал в заседании Совета глав правительств СНГ и вместе с коллегами по Содружеству посетил впервые открывшуюся в Белоруссии выставку "Иннопром".

Как анонсировали в российском кабмине, участники встречи по линии ЕАЭС рассмотрят "вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции". "Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в области промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства", - отметили в правительстве России.

Помимо прочего, участники встречи в верхах по линии Евразийского экономического союза планируют обменяться мнениями о запуске на постоянной основе механизма прослеживаемости ввезенных на территорию ЕАЭС товаров. Пилотный проект завершился 30 июня, и теперь настало время подвести его итоги.

Прошлое заседание ЕМПС проходило в Киргизии. Премьеров стран союза приняла в августе Чолпон-Ата на берегу Иссык-Куля.