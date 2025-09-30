В Якутии министра инноваций Ефимова освободили от должности

Причиной стал переход на другую работу

ЯКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Василий Ефимов освобожден от должности. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в своем канале в Max.

Ефимов был назначен на эту должность в октябре 2023 года. До назначения возглавлял венчурную компанию "Якутия" и Фонд развития инноваций Якутии.

"Ефимов Василий Васильевич освобожден от должности министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу", - написал Николаев в своем официальном канале.

В ходе прямой линии 27 сентября глава региона сообщил, что министр возглавит Корпорацию развития региона, а генеральный директор корпорации Афанасий Саввин перешел на другую работу.