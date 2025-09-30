Мишустин: Россию и Туркмению связывают дружба и стратегическое партнерство

Об этом премьер-министр РФ написал в поздравлении по случаю Дня независимости Туркмении президенту республики Сердару Бердымухамедову

АШХАБАД, 30 сентября. /ТАСС/. Отношения дружбы и стратегического партнерства исторически связывают Россию и Туркмению. Об этом написал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании туркменскому президенту Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости центральноазиатской республики.

"Россию и Туркменистан связывают отношения дружбы и стратегического партнерства. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно расширяется торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в различных областях", - отметил Мишустин. Текст поздравления опубликован в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".

По мнению Мишустина, активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию практической кооперации и продвижению новых перспективных инициатив. "Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Туркменистана", - написал он.

Глава правительства РФ пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и новых успехов в государственной деятельности, а гражданам Туркмении - благополучия и процветания.

Туркмения 27 сентября отметила 34-ю годовщину независимости. В этот день в республике был объявлен выходной, по всей стране прошли праздничные мероприятия. Туркмения стала независимым государством в 1991 году, когда Верховный совет Туркменской ССР по итогам всенародного референдума принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".