Захарова: призыв Лондона к завершению конфликта на Украине саморазоблачителен

Официальный Лондон в своем заявлении "буквально признался в содеянном", заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Лондон сделал саморазоблачительное заявление, призвав к завершению конфликта на Украине. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт.

"Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова и употреблю его - преступлении", - отметила дипломат.

Захарова напомнила, что Великобритания, а именно экс-премьер страны Борис Джонсон не дал шанса Украине на мирное урегулирование ситуации. "[Он] прилетел на крыльях ненависти и провел работу с Банковой, чтобы отговорить киевский режим от участия в мирном переговорном процессе. В данном случае, видимо, это такой уже крик отчаяния, попытка, как они считают, проявить себя, наверное, запугать. И тоже это саморазоблачительно, потому что точно такую же тактику они внедряли в умы, если слово умы вообще уместно здесь - наверное, лучше сказать в головы, потому что это очевидно, представители Банковой - люди безумные", - продолжила она.

"Но точно, что официальный Лондон и британский политический истеблишмент, особенно, конечно, английские спецслужбы, внедряли именно такую тактику запугивания, экстремизма, терроризма, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Вот они сейчас, будучи учителями, натаскивающими Зеленского, повторяют тактику запугивания уже в своем национальном качестве".