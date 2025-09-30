ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины использовали проведение 80-й сессии Генассамблеи ООН как повод для усиления ударов по территории РФ, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Проведение 80-й сессии Генассамблеи ООН было расценено руководством киевского режима, как повод для усиления атак на российские регионы. Для поездки [Владимира] Зеленского в Нью-Йорк требовалось создание кровавого фона. Совершая сотни военных преступлений против гражданского населения, Киев стремился демонстрировать свою способность хоть к каким-то успехам, подменяя проигрыш на поле боя атаками на гражданские объекты и убийствами мирных жителей", - сказал он.

Мирошник отметил, что в период проведения 80-й сессии Генассамблеи ООН Киев наносил удары по энергетической, газо- и водоснабжающей инфраструктуре, коммунальным службам, атаковал гражданский транспорт, наносил преднамеренные удары по местам массового скопления мирных граждан, а также "совершал убийства и наносил увечья мирному населению РФ". "Международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно это касается объектов, повреждение которых несет угрозу радиоактивного заражения. Боевики киевского режима [в минувшую неделю] продолжили практику террористических атак по объектам атомной энергетики - атаковали дроном строящуюся Курскую АЭС-2, а также своими обстрелами по снабжающим энергосетям вынудили перевести Запорожскую АЭС на электропитание за счет аварийных дизельных генераторов", - отметил собеседник агентства.

23 сентября в Нью-Йорке стартовала юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она завершилась 29 сентября: за это время представители 193 государств - членов ООН и две делегации от стран-наблюдателей выступили в ходе общих дебатов, которые проходят в зале Генеральной Ассамблеи. Также в штаб-квартире прошли встречи высокого уровня, на которых обсуждались самые насущные проблемы человечества.