УЛАН-УДЭ, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народного хурала Бурятии одобрили кандидатуру Евгения Коркина на должность заместителя председателя регионального правительства. Парламентарии приняли соответствующее постановление, передает корреспондент ТАСС.

В результате тайного голосования за проголосовали 52 депутата, против - один, воздержался один.

Коркин теперь совмещает должности министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса и зампреда правительства Бурятии. Пост министра он занимает с мая 2025 года, до этого был заместителем министра.

Также депутаты поддержали кандидатуру Вероники Штыкиной на должность уполномоченного по правам ребенка в Бурятии. "Мной будет продолжена работа по осуществлению координирующей роли в сфере сбережения семьи и профилактики социального сиротства. Продолжу также работу по выстраиванию комплексной системы помощи семьям с детьми в республике по преодолению трудных жизненных обстоятельств", - сказала Штыкина.

С 2020 года она являлась консультантом отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия, с начала 2025 года по решению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по совместительству осуществляла деятельность окружного инспектора Всероссийской инспекции по профилактике социального сиротства в Дальневосточном федеральном округе. Защитой прав несовершеннолетних начала заниматься в 2014 году в системе министерства социальной защиты населения Бурятии, где в разные годы работала в отделе опеки и попечительства, отделе материнства и детства комитета по делам семьи и детей.