Борьба продолжается, отметил губернатор региона

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Украинские боевики и командование ВСУ навязывают херсонцам ложь, что оставшиеся на правом берегу - "люди второго сорта" для Москвы. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Борьба продолжается. Украинские боевики и командование ВСУ навязывают людям мнение, что все, кто остались на правом берегу, - люди второго сорта для России, и если Россия вернется, а вот она вернется, то, мол, вы ни паспорта не получите, вас никто не признает, потому что вы не уехали, не эвакуировались. То есть всячески давят психологически на людей", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что давление усиливается, с каждым днем все больше появляется наемников в Херсоне и Одессе, которые "одеты по гражданке, но это военные, которые приезжают на смерть, куда их посылает натовско-киевское руководство".