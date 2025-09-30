Губернатор Херсонской области привел в пример Советский Союз, который "жил в условиях очень жестокой изоляции и развивался"

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Европа не сможет препятствовать развитию России с помощью изоляции, это продемонстрировал еще СССР. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Они [европейские чиновники] все делают для того, чтобы разорвать даже товарищеские, человеческие отношения. Они хотят создать нам условия так называемой изоляции. Советский Союз жил в условиях очень жестокой изоляции и развивался. И все равно мы дружили с другими странами. И сейчас так произойдет", - подчеркнул он.

Сальдо уточнил, что обычные европейцы не демонстрируют желание прекращать связи с Россией, и это обусловлено в том числе совместным проживанием на одном континенте.