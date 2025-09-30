Но даже с этими манипуляциями патриотическая оппозиция набрала внутри Молдавии больше, чем партия Майи Санду, заявил глава МИД РФ

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Задействование ресурсов при голосовании за рубежом на парламентских выборах в Молдавии помогло партии Майи Санду получить нужный результат. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Но самое-то главное, что даже с манипуляциями, с созданием препятствий для голосования жителей Приднестровья - там мосты закрывали, объявляли какие-то карантины. Далеко не все смогли [проголосовать]. Но даже с этими манипуляциями патриотическая оппозиция набрала внутри Молдавии больше, чем партия Майи Санду, - отметил Лавров, отвечая на вопрос ТАСС. - И только задействование ресурса при голосовании за рубежом, когда в Европе всех чуть ли не на руках носили на эти избирательные участки, а в России открыли только два, - конечно, это все помогло нужный процент или полпроцента получить".