По словам Ростислава Гольдштейна, также в числе важных задач - создание доступной и качественной медицины

СЫКТЫВКАР, 30 сентября. /ТАСС/. Вступивший в должность глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн обозначил главными приоритетами правительства региона развитие транспортной инфраструктуры, арктических территорий, газификацию. Также в числе важных задач создание доступной и качественной медицины, заявил он на церемонии вступления в должность, передает корреспондент ТАСС.

"Люди устали от красивых цифр и обещаний. Им нужны хорошие дороги, доступные и качественные медицина, образование. Возможность иметь достойную работу и хорошее жилье, заниматься спортом и приобщаться к культуре <…> Президент России поддержал наши амбициозные планы по превращению Коми в центр социального и экономического развития Севера России. Все представленные проекты получили одобрение главы государства. Первое - это развитие арктических территорий. Прежде всего Воркуты, как опорного арктического пункта. Диверсификация экономики, создание новых производств - то, что необходимо сделать в ближайшие годы. Второе - развитие транспортной инфраструктуры", - сказал Гольдштейн.

В частности, это строительство дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар и моста через реку Печора, но прежде - приведение в нормативное состояние действующей дорожной сети. В этом году стартовала реализация масштабной ремонтно-дорожной программы, она будет продолжена. Еще одна, одобренная главой государства серьезная задача, - это газификация, "в богатейшей нефтегазовой республике люди годами, десятилетиями ждут, когда голубое топливо придет в их дома". Программа газификации на ближайшие пять лет охватит Корткеросский, Усть-Куломский, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы, сообщил глава региона.

"Мы сохраним историческое наследие. Возьмем все лучшее, что было сделано в республике и превратим культурный потенциал Коми в узнаваемый бренд на всю страну. Наша культура должна лечь и в основу туризма, еще одну сферу, которая требует развития", - отметил Гольдштейн.

Еще одной важнейшей задачей он обозначил подготовку кадров, это проблемный вопрос для многих сфер в регионе - медицины, образования, сельского хозяйства, в которых есть запрос на молодых специалистов.

"Мы продолжим помогать всем, кто нуждается, - многодетным семьям, инвалидам, людям пожилого возраста. Республиканский бюджет сохранит социальную направленность. А работа всех органов власти - направленность именно на людей, на качество их жизни <…> Нам с вами - независимо от убеждений и партийной принадлежности - необходимо оправдать доверие президента и людей. Гарантировать каждому жителю Республики Коми справедливый и внимательный подход к решению всех проблем", - подчеркнул руководитель региона.

Об итогах выборов

На прошедших 12-14 сентября выборах главы Коми врио главы, представитель "Единой России" Гольдштейн получил 163 075 голосов избирателей, или 70,04% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина - 11,01%, школьный учитель физкультуры Александр Касьяненко от "Коммунистов России" - 8,6%, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов - 5,36%, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" - 2,28%. Явка составила 37,75%. На предыдущих выборах главы Коми, которые проводились 11-13 сентября 2020 года, врио главы Владимир Уйба получил 73,16% при явке 30,16%.

Гольдштейн, с 2019 года возглавлявший Еврейскую автономную область (ЕАО), был назначен указом президента России Владимира Путина врио главы Коми 5 ноября 2024 года. На этом посту он сменил Владимира Уйбу, руководившего республикой с апреля 2020 года.