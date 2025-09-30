Хуснуллин: Донбасс и Новороссия полноценно интегрировались в РФ

Работа над развитием новых регионов продолжается

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Регионы Донбасса и Новороссии полностью интегрировались в российскую систему экономики. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Хочу отметить, что, конечно, мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Значит, они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что ряд регионов Донбасса и Новороссии уже находится на среднем уровне по сравнению с другими российским субъектами по выполнению программ. "Луганская Народная Республика на 29-м месте в России из 89 [субъектов]", - добавил вице-премьер.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.