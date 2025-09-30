Медведев прогнозирует рост числа ядерных держав

Зампред СБ РФ полагает, что и среди развивающих искусственных интеллект стран есть те, что пока не на слуху, - и они еще о себе заявят

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Количество стран, которые обладают ядерным оружием, будет постепенно увеличиваться. Будет расти и число государств, развивающих свои нейросети, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.

"Здесь сейчас интересное сопоставление прозвучало: что [если сравнивать] количество ядерных держав и количество держав, которые развивают генеративный искусственный интеллект, - ядерных держав больше. Это правда. Но я напомню, что среди них есть те, которые не признаются мировым сообществом ядерными державами, но по факту таковыми являются", - заметил Медведев, выступая на "Дне ИИ" в Сколково.

Он полагает, что и среди развивающих искусственных интеллект стран есть те, что пока не на слуху, - и они еще о себе заявят. "Но то, что мы сейчас находимся внутри этого довольно узкого клуба, - это круто. Это конкурентное преимущество, которое у нас пока есть и которое было бы здорово не растерять. Нет никаких сомнений, что будет увеличиваться количество тех стран, которые будут пытаться создавать свои модели, как и стран, которые будут создавать ядерное оружие. В этом тоже никаких сомнений нет. Надо быть реалистами", - добавил политик.