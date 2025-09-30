Эксперт Долгов: реализация плана Трампа по Газе будет затруднительной

Часть радикально настроенных боевиков не будет соглашаться с предложениями американского президента, отметил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа способен урегулировать ситуацию в анклаве, однако его реализация будет затруднительной. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов.

"План Трампа, предлагаемый уже неоднократно, сейчас приобретает, в общем-то, перспективу быть реализованным. Какое-то время реализация займет, безусловно. Гладко не может пройти даже в случае, если предположить, что руководство ХАМАС согласится или найдут какой-то компромисс между ХАМАС и Израилем, - сказал он. - В любом случае, часть радикально настроенных боевиков не будет соглашаться с этим и, возможно, будет продолжать и какие-то партизанские действия в секторе Газа".

Долгов пояснил, что реализация плана может состоять из двух частей. "Первая - это прекращение военных действий в Газе, попытка еще раз показать, что Трамп - миротворец, способный урегулировать давние конфликты. И второе - это вывести Израиль из-под критики, которой он подвергается. Даже объявлено ООН, что действия израильской армии в секторе Газа - геноцид палестинского населения", - указал эксперт.

Аналитик отметил, что в результате реализации этого плана ХАМАС будет как бы выведена из политической сферы в Газе. "То есть план не предполагает участие ХАМАС в руководстве сектора Газа, но здесь все-таки надо напомнить, что ХАМАС - это легитимно избранный орган власти в секторе Газа, притом легитимным он стал в результате голосования, демократического выбора, но тем не менее сейчас ХАМАС признана террористической организацией во многих странах - в США, в Израиле, союзниками США. И вот для ХАМАС это действительно важный вопрос", - добавил он.

Долгов обратил внимание, что на данный момент ХАМАС ослаблена и ударами Израиля, и гибелью своих боевиков в секторе Газа, а также представлена как террористическая организация в международном сообществе. "Для ХАМАС сейчас соглашение вот на этот план или нахождение какого-то компромисса по этому плану - это выход из создавшейся ситуации, при том что ведь альтернативой этого плана может быть продолжение военных действий. Это для ХАМАС тоже достаточно негативный выход, поскольку часть руководства ХАМАС уничтожена, ослаблена и поэтому она вынуждена будет пойти на реализацию этого плана", - заключил он.

План Трампа по Газе

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке изложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Главным элементом плана, связанным с вопросами безопасности, является идея об отправке в Газу воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств, для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Кроме того, американское предложение включает пункт об одномоментном освобождении всех заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

В рамках плана предполагается, что сперва Армия обороны Израиля вернется на позиции, которые она занимала в период действия временного перемирия с января по март. После формирования арабо-мусульманского воинского контингента израильские силы полностью выйдут из анклава.

Кроме того, согласно плану, жители Газы не будут принудительно перемещены, а ХАМАС не будет играть какой-либо роли в управлении этой территорией. Вместо этого будет создан международный надзорный орган, который будет осуществлять контроль за так называемым Палестинским комитетом. Именно эта структура, в которую войдут представители Палестинской национальной администрации, будет управлять Газой в течение временного периода.