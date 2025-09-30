СБ: РФ благодарна Индии за участие в учениях, от которого отговаривал Запад

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" проходили на территории обеих стран 12-16 сентября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия благодарна Индии за участие ее военных в учениях "Запад-2025", от которого пытались отговорить в западных государствах, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов на российско-индийских консультациях по региональным вопросам.

"Признательны вам за участие индийских военных в учении "Запад-2025". Знаем, что в западных столицах это привело к беспокойству, и Нью-Дели пытались отговорить от участия", - обратился Венедиктов к участникам консультаций.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" проходили на территории обеих стран 12-16 сентября. Индия направила на маневры воинский контингент в составе 65 военнослужащих. Как подчеркивали в индийском Минобороны, "участие в учениях "Запад-2025" еще больше углубит сотрудничество в области обороны и укрепит дух товарищества между Индией и Россией".