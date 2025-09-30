30 сентября, 16:23,
обновлено 30 сентября, 16:38

Захарова прокомментировала слова Навроцкого про общение с "духом Пилсудского"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Станислав Красильников/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Станислав Красильников/ ТАСС
Не за горами приход Сусанина, отметила дипломат

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией встретила признание президента Польши Кароля Навроцкого о том, что он регулярно беседует с духом маршала Юзефа Пилсудского (первый глава возрожденного польского государства), отметив, что, по всей видимости, не за горами и приход Ивана Сусанина.

Читайте также
Захарова: МИД изучает "безумную новеллу" Чехии с новыми запретами на въездЗахарова назвала "биполяркой" новости о росте числа русскоговорящих на Украине

"Тот самый президент Польши, который в зале ГА ООН неделю назад закидывался препаратами на глазах всего мира? Не за горами приход Сусанина", - прокомментировала ТАСС дипломат откровение польского лидера. 

Теги:
РоссияПольшаЗахарова, Мария ВладимировнаНавроцкий, Кароль